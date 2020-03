El Gobernador de Misiones en videoconferencia con diferentes medios del interior de la Provincia

Transmisión en vivo: Por Radio Ce y medios provinciales en videoconferencia con el Gobernador, Oscar Herrera Ahuad, ministros Marcelo Pérez y Oscar Alarcón y periodistas del interior, pertenecientes a la RMM: Red de Medios Misiones. Por San Vicente participaron, Ricardo Ramos de CE MULTIMEDIOS y Javier Karuchek de SVT Canal 7.

-El Gobernador se reunió con periodistas del interior misionero

Lo hizo de manera virtual, continuando con la serie de videoconferencias programadas. En la mañana de este martes 31, el encuentro virtual fue con periodistas pertenecientes a la Red de Medios Misiones, que desde distintos puntos de la Provincia y vinculados por la tecnología, mantuvieron un extenso diálogo.

Las preguntas se fueron sucediendo y los rostros ocuparon la pantalla partida del equipo instalado en una sala de la Residencia Oficial, en Posadas. Acompañaron al Gobernador el ministro de Gobierno Marcelo Pérez y el de Salud Oscar Alarcón que también respondieron consultas periodísticas. Durante más de sesenta minutos abordaron temas puntuales y se respondieron inquietudes concretas.

Entre los tópicos abordados estuvo la manipulación de la información, definida por el Gobernador como “el folklore de estos tiempos” contraponiéndola al manejo transparente de los datos vinculados con posibles casos de coronavirus. Explicó detalladamente el proceso y explicó las ventajas de contar con datos rápidamente. “En la Provincia podemos tener los resultados en 8 horas, sabemos si el paciente dio positivo o no y podemos hacer los bloqueos que corresponde”, puntualizó. Sostuvo Herrera Ahuad que “esta pandemia va en contra del ser humano, porque el ser humano está hecho para vivir en sociedad. Y fortaleció la idea de que “el millón trecientos mil misioneros son un respirador encendido, si estamos en nuestras casas, el mejor respirador somos nosotros mismos. Si seguimos en esta línea de la responsabilidad, vamos a necesitar la menor cantidad de respiradores posibles”, dijo.

Otro tema abordado por el Gobernador fue el de las fake news, que nunca son buenas, dijo, y agregó que “generan pánico, conspiran contra el orden público y la eficiencia de los servicios sanitarios que hoy son vitales”.

-Tiempo de decisiones

Respecto de las medidas adoptadas por la Provincia en tiempos de pandemia, el Gobernador indicó que “hoy estamos abonando los sueldos honrando la pauta salarial que hemos puesto en el mes de febrero, con un 20 % de aumento, en el sector sanitario hemos aumentado un 60 % el valor de las guardias profesionales y el 60 % la hora técnica para personal de enfermería, recategorizamos más de 500 personas, pasamos a 500 promotores de salud con relación de dependencia al Estado, incrementamos el adicional de riesgo para el personal de salud, compramos medicamentos y reactivos para tener a la provincia acorde a la exigencia de la enfermedad”.

Recordó que además que se otorgaron créditos al sector privado de la salud y se duplicó la cuota a los municipios para la emergencia alimentaria.

Anunció también que “vamos a tener novedades con las pequeñas y medianas empresas de la Provincia para que puedan sostener el recurso humano muy valioso. A nadie le gusta despedir un empleado en el que ha invertido tiempo y recursos para su formación. Vamos a acompañar a cada empresa misionera”.

“Acá no hay nada mágico, hoy la humanidad se salva con decisiones políticas”, expresó Herrera Ahuad y puntualizó que “buscamos las mejores decisiones políticas en el marco de la ciencia que nos ayuda a combatir esta pandemia. Acá nadie sale solo, tenemos que tratar de salir íntegros para la reconstrucción que todos soñamos, de un mundo que cuida de la naturaleza y que nos reciba con los brazos abiertos para vivir en sociedad”.

Más adelante enfatizó sobre el rol preponderante de Marandú en las estrategias adoptadas para mitigar el impacto de la pandemia en áreas como la educación, la salud, la comunicación e incluso la reclusión familiar.

Profundizó en el tema exponiendo que Marandú permite tener a muchos organismos del Estado operando desde la plataforma de internet, facilitando la vida de los misioneros. Y recordó que cuando hace 15 días se decidió aumentar el ancho de banda que permite hoy la conectividad y un mejor servicio de internet, se pensaba ya en lo que venía. “Sabíamos que necesitábamos poner 5 médicos de guardia que atienden unas 4000 consultas, y que las redes se podían saturar, y que la gente ocuparía más internet. El mundo está pidiendo bajar el consumo de internet, la plataforma educativa argentina Santillana colapsó; mientras, la plataforma Guacurarí de Misiones con más de 1.200.000 visitas está de pie y activa. La decisión política de salir del país central, y tener la Red Capricornio, nos evita depender de Las Toninas y que en este tiempo donde las grandes ciudades se chupan el 90 % de la conectividad argentina, nosotros tenemos buena conectividad sin estar pidiendo permiso para usar la red. Esto es decisión política, es anticiparnos a los hechos, esto es garantizar que nuestros chicos sigan estudiando a pesar de la pandemia”.

-Causas penales

Fue el ministro Pérez quien respondió a la consulta por infractores a las medidas por la pandemia. “Los que tengan causas iniciadas por violación de aislamiento o divulgación de fake news, “tienen un proceso penal abierto y quedan a disposición de la Justicia, ante la que se deberán defender”, indicó.

-La frontera

El Gobernador afirmó que se lo planteamos muy especialmente al Presidente Fernández este tema, hasta que cerró los accesos. Es una cuestión de la que deben ocuparse tanto las Embajadas, como los Consulados. Dijo que en los pasos con límite seco, como Bernardo de Irigoyen y San Antonio, la misma gente ha entendido que el tránsito fuera de las aduanas, es muy complicado, “no podemos tener un policía en cada trillo” dijo.

Sobre el final de la conferencia, el Gobernador indicó que “el comportamiento de la pandemia es variable, sabemos cómo y cuándo comienza y después depende del comportamiento de la sociedad”, explicó las posibles fases y auguró un retorno lento a la normalidad. “Todo depende de cómo se mueva la curva”, dijo y agregó que “no veo un horizonte posible para iniciar las actividades lectivas después de Semana Santa”.

