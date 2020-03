Comunales sanvicentinas: El concejal Hasan, Presidente del HCD sumó recomendaciones en el marco de la pandemia por coronavirus

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

El titular del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Vicente, dialogó con el programa “Ricardo en la Mañana”, de Radio Ce y explicó los alcances de la normativa que vía Ordenanza, adhiere a la comuna local, en la aplicación de los Decretos de la Provincia, referidos a la Emergencia Sanitaria.

Dijo que no resulta agradable, tener que limitarle la actividad a la gente, pero “la mejor profilaxis es la prevención, dado que si nos quedamos en casa, el virus no se mueve, por ende no contagia”, apuntó. Comentó que a este enemigo invisible, la forma de combatirlo es ayudándonos entre todos. “Nuestra tarea es estar atentos al desarrollo de la situación y tomar las medidas que sean necesarias y estén a nuestro alcance”.

En otro orden de cuestiones, adelantó que en una situación extrema, que, “ojalá no se dé, habrá que apelar a adecuar centros para la atención de la gente, caso polideportivo o similares, porque el Hospital está trabajando a salas llenas, en materia de internación, porque hay que ocuparse de la gente que ya está enferma, con otras afecciones. Habrá que ver asimismo, la manera de acceder a respiradores mecánicos si hiciera falta”.

Hasan culminó reiterando claramente que, “la prevención debe ser total, para evitar una situación no deseada”