Tabaco: Continúan las deliberaciones para llegar a un acuerdo en el precio

Si bien no pudo darse una reunión con la presencia de todas las partes, dado que los representantes de las empresas no pudieron viajar, debido a derivaciones de la Emergencia Sanitaria, sí continuaron las deliberaciones. Por un lado representantes de asociaciones de productores siguieron conversando sobre la cuestión a fin de lograr la concertación del precio del producto, para la cosecha 2019/2020, junto a los funcionarios del ministerio del Agro y la Producción que ofician, como es habitual, de moderadores.

El debate se sigue desarrollando en un clima distendido y de meticuloso análisis, dado el marco económico imperante en el mundo entero, hoy en situación de absoluta crisis, agudizada por factores vinculados a una pandemia que vino a sumar un factor insospechado, hasta hace poco tiempo atrás.

No obstante, según fuentes del sector y, si bien, aún no hay una determinación definitiva, las partes están comprometidas a continuar durante estos días con las conversaciones, ya sea vía on line o telefónica y todo indica que están más cercanas a cerrar un acuerdo de precio viable para oferta y demanda. Estiman que podría cerrarse hacia este viernes 20 de marzo.

-Productores autoconvodados: No realizaron piquete

Los mismos se dieron cita en el punto neurálgico de protestas, sobre la RN14 a la altura del Km 971 (San Vicente). Si bien hubo una reunión, tipo asamblea, en la que dirimieron pasos a seguir, la decisión en principio, fue la de no cortar el tránsito y continuar con una suerte de vigilia respecto de las deliberaciones que llevan a cabo en la mesa de concertaciones oficial.