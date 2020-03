BOCA es el nuevo CAMPEÓN de la Superliga argentina, 2019/2020 – Así consiguió su Título 69

Tweet it

La Bombonera vivió todas las emociones posibles en una noche única. Nostalgia, primero, por el regreso de Diego Armando Maradona a su casa. Luego bronca por los penales que Facundo Tello no cobró en el primer tiempo -que no fueron-, cuando el Xeneize no paraba de buscar. Y también incertidumbre, porque los jugadores de Miguel Angel Russo también escuchaban las reacciones de los hinchas antes cada novedad en la visita de River a Tucumán, partido que terminó empatado. Finalmente, reinó la alegría por un triunfo que es histórico. Porque le robó el título al Millonario en la última jornada. Con un bombazo de Tevez, el 10, mientras otro 10 miraba desde el palco con su mate (Riquelme) y otro 10 estaba sentando en el banco visitante (Diego).

(Fuente: ole.com.ar)