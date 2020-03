Comunales sanvicentinas: El área de cultura comunal avanza en la agenda 2020

Tweet it

El secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Vicente, Ricardo Ifrán, acompañado por sus colaboradores, estuvo en el programa “Ricardo en la Mañana” de Radio Ce y, adelantó, parte de la agenda de trabajo de sus áreas, para el corriente año. Dijo que la misma se potencia ante el inicio del período escolar, “porque todo vuelve a desarrollarse con intensidad y debemos ir avanzando para dar todas las respuestas necesarias”.

El funcionario, es Licenciado egresado de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, con importante trayectoria en el ámbito de la docencia y la música, pero también en gestión cultural y todo ese bagaje de conocimiento y experiencia, lo está volcando en su tarea específica, dentro del Gabinete comunal, que encabeza el intendente Fabián Rodríguez.

“En principio, se están adecuando las instalaciones de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, adaptando todo para aprovechar el espacio del subsuelo, que linda con el playón trasero del edificio, en donde se están realizando las obras para que, a la brevedad, se puedan generar un sinnúmero de actividades en esos espacios, talleres de mantenimiento, sanitarios públicos, aulas, playón para distintos fines primero y quizás un salón de usos múltiples ampliado, estilo teatro mas adelante”, contó Ifrán, entusiasmado.

En cuanto a las actividades, mencionó que van a continuar todos los talleres de enseñanza posibles, siempre apelando al aporte de docentes para tales fines, “la idea es ser muy receptivos para quienes quieran sumarse a distintas propuestas”, en tal sentido apuntó que “desde el mismo momento en que nos hicimos cargo, pudimos contar con el apoyo de mucha gente, a la que le estoy muy agradecido por ese gesto de cooperación”, puntualizó. Comentó que tiene varios proyectos ya experimentados en otros lugares, con singular éxito.

Junto a Carlos Ávila, conocido músico de la localidad y, Rodrigo De Mora, vinculado al sector de la juventud, integran el equipo de trabajo de este estamento municipal. Ambos también se explayaron en cuanto a las actividades que se van diagramando, relacionadas con el teatro, la danza, el cine, la música, los espectáculos públicos, la plástica y otras expresiones artísticas, en donde los actores serán, no solamente destacados exponentes de otros lugares, si no fundamentalmente, de nuestro medio. Consolidar la estudiantina, los carnavales locales y todos los eventos populares alcanzables, pero también llegando con el quehacer cultural a los barrios y zonas rurales, dentro de las posibilidades que se vayan dando, coincidieron en señalar.

La juventud, debe tener espacio para expresarse artísticamente, es un medio que la contiene, pero también permite desarrollarse como persona, en tal sentido, Ifrán, aseveró que tiene mucha tarea docente ejecutada en ámbito de estudiantes, “los chicos necesitan eso de los mayores, ser escuchados, ser comprendidos, debemos generarle todos los espacios posibles, además evita que se metan en cuestiones que dañan su salud, su personalidad, su formación, con terribles consecuencias”, recordó que en la noche del show de carnaval, un joven le dijo “hoy no me drogo”, en alusión a que estaba ocupado en algo superador.

Sobre la Fiesta de la Madera, coincidieron en apuntar que depende de una cuestión política, existe una asociación responsable legalmente, que es la CO.FIN.MA y, cuyo titular, sigue siendo el ex alcalde Waldomiro Dos Santos. Es por ello que hasta tanto, no se determinen los pasos a seguir, no se puede avanzar. Lo que sí está claro, es que la intención es volver a sostenerla y si es viable, realizarla en el mes de noviembre.