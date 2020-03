Aicheler destacó los beneficios que otorga Energía de Misiones a las empresas madereras

Tweet it

El presidente de Energía de Misiones también se refirió a los descuentos que se les otorga a las cooperativas. Dijo que la empresa es solidaria, pero que a la vez necesita cobrar sus acreencias.

El presidente de Energía de Misiones Sociedad Anónima Guillermo Aicheler destacó el beneficio que se le está dando a los aserraderos para el pago de las boletas de energía. “Atendiendo a un pedido de la Asociación Maderera y Aserraderos del Alto Paraná (Amayadap) las empresas madereras que son usuarias directamente de nuestra empresa tiñen en el beneficio de pagar su facturación con cheques a 30 y 60 días sin interés”.

Si bien Aicheler es respetuoso de la decisión de los consejos de administración de las nueve cooperativas eléctricas destacó que la entidad eléctrica de Eldorado también “otorga este beneficio a las empresas madereras.”.

A la vez recordó los beneficios que tienen las cooperativas con en el pago de su facturación. “De pagar antes del día 10 de cada mes estas entidades tienen un beneficio del 5 por ciento de descuento. En una facturación de 50 millones de pesos, por ejemplo, el ahorro se ubica en torno a los 2,5 millones de pesos”.

Aicheler dijo que “algunas cooperativas eléctricas plantearon que deberían tener diferencia en el costo energético por las dificultades y las distancias para llegar a todas sus líneas” y, expresó que, “nosotros como empresa sostenemos que debemos brindar una posibilidad solidaria a las empresas; al igual que lo hacemos con las cooperativas”.

El Presidente reiteró que Energía de Misiones es una compañía solidaria, “pero no podemos seguir perdiendo dinero porque, por ejemplo, nuestra facturación con CAMESA en el mes de enero fue de 485 millones y en febrero estimamos en unos 526 millones de pesos. Desde octubre último que no tenemos incrementos de tarifa, contra una inflación que no cede, con costos de insumos y de trabajo que aumentan mensualmente”

-Obras

Guillermo Aicheler destacó las obras están llevando a cabo en el norte de la Provincia. “En el norte hemos hecho importantes inversiones, principalmente en Iguazú con la compra de un transformador que una vez que esté finalizada la obra de instalación, permitirá una mejor la calidad del servicio”. Resaltó el fuerte trabajo que Energía de Misiones está haciendo en las 2000 hectáreas. “Con el intendente de esa localidad, Claudio Filipa, hicimos un acuerdo para trabajar juntos. Como empresa distribuidora, cada vez que la comuna hace un aporte, distingue al lugar y permite llegar más rápido a las soluciones”.