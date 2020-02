Se define la paritaria nacional docente: Entre 12 y 15%, sería el incremento salarial

Tweet it

Es lo que estaría ofreciendo el Gobierno nacional, más 5 mil pesos no remunerativos ni bonificables, divididos en 4 pagos de 1250 pesos, para los meses de marzo, abril, mayo y junio. No se modificaría el valor del FONID. Se busca que el piso salarial no sea inferior a 23.000 pesos.

Este miércoles 26 de febrero, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, junto a su par de Trabajo, Claudio Meoni, se reúnen en Buenos Aires, con los representantes de los gremios docentes, en el marco de la Mesa paritaria nacional. Se trata de los titulares de CTERA, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA.

Según fuentes ligadas al Gabinete de Alberto Fernández, la oferta que le acercarán a los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la educación de todo el país, prevé un incremento salarial de entre el 12 y 15 por ciento, más 4 pagos de 1.250 pesos hasta junio.

El piso salarial docente es al momento, de 20.250 pesos y la propuesta del Estado Nacional sería sumarle a esa cifra, el 12 al 15 por ciento. A ello le adicionaría, asimismo, un pago por 4 meses (marzo, abril, mayo y junio) de 1.250 pesos, con el compromiso de volver a reunirse, para analizar los números del siguiente semestre. Lo que no se ha confirmado, es el incremento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que hoy está en 1.250 pesos y que fue un planteo que hicieron los gremios en la anterior reunión.

Lo que Trotta y sus funcionarios buscan con la iniciativa, es cerrar un acuerdo y garantizar el inicio de clases este 2 de marzo.

-Situación en Misiones

Tal como lo había anunciado el ministro de Educación, Miguel Sedoff, semanas atrás, ni bien se conozca el resultado de la paritaria nacional, se hará una reunión de la mesa de concertación salarial provincial, a los efectos de analizar las derivaciones de ese acuerdo.

En el acta acuerdo, que rubricó el Gobierno Misionero con los gremios docentes mayoritarios, que fija un incremento al sueldo básico de un 20 por ciento – de los cuales un 13 por ciento se liquidará con los haberes de febrero y el 7 por ciento restante, con los de marzo – se garantizó que en la Provincia, las actividades comienzan este lunes 2 de marzo y las clases, el 9 del mismo mes.

