Ricardo Alfonsín fue designado nuevo embajador argentino ante España. Reemplaza a Ramón Puerta – El Presidente Fernández se reunió con las autoridades del país ibérico obteniendo un apoyo clave

El reconocido dirigente del radicalismo puro, reemplazará al misionero en las relaciones bilaterales de Argentina, en la ciudad de Madrid. Alfonsín será el embajador ante España, según confirmó el propio Presidente Alberto Fernández​, en sus reuniones con el titular del Gobierno de ese país y más tarde con el Rey Felipe VI. Les dijo que el hijo del ex presidente que lideró el regreso de la democracia en 1983, estará al frente de dicha sede diplomática.

Ramón Puerta ejerció esas funciones, durante el gobierno de Mauricio Macri. El nombre de Ricardo Alfonsín se impuso sobre otros que le sugirieron al nuevo Mandatario nacional, entre los que estaban el ex presidente Eduardo Duhalde; Leandro Sigman, uno de los hijos del empresario Hugo Sigman, el ex embajador Carlos Bettini y el ex diputado Emilio Monzó.

Con anterioridad Alfonsín había rechazado otro cargo, que oportunamente le habían ofrecido, del cual no trascendió detalles, pero todo indica, que esta vez, sí habría considerado una respuesta positiva.

Tuvimos una muy buena reunión con el rey Felipe VI, en la que conversamos sobre diversos temas que nos preocupan. Le agradezco el gesto de recibirme y el sincero apoyo que España brinda a la Argentina. Espero que podamos profundizar este fructífero diálogo. pic.twitter.com/AmrXc2XSmF — Alberto Fernández (@alferdez) February 4, 2020

– España respaldó a Argentina en su proceso de renegociación de la deuda

El Presidente Alberto Fernández sumó este martes, el “respaldo en el proceso de renegociación de la deuda” de parte de España, en sendos encuentros que tuvo en Madrid con el jefe del gobierno local, Pedro Sánchez y con el rey Felipe VI, las dos reuniones centrales de su actividad en la península.

“Sánchez ha trasladado al nuevo mandatario argentino la solidaridad del Gobierno español para superar la difícil situación económica y social que vive Argentina, así como el respaldo en el proceso de renegociación de la deuda”, afirmó el Gobierno español en un comunicado.

Los términos fueron similares en el pequeño balance que hizo de la charla el mismo Fernández, en su cuenta de las red Twitter: Sánchez ofreció “su sincero apoyo para que la Argentina pueda salir adelante y ponerse de pie”, dijo el Mandatario.

Fernández y Sánchez se vieron en el Complejo de La Moncloa, donde acordaron “dar un importante impulso a las relaciones bilaterales, ahora de la mano de dos gobiernos progresistas”, señaló el Ejecutivo local.

En la misma línea, resaltó que ambos países “comparten lazos económicos, culturales y humanos” y reseñó que el presidente del Gobierno español “ha agradecido al nuevo presidente de Argentina su visita, le ha transmitido que España seguirá siendo puente entre América Latina y la Unión Europea y le ha manifestado que Argentina y el resto de países latinoamericanos pueden seguir contando con España como país hermano”.

“Ambos gobiernos progresistas, el de España y el de Argentina, comparten retos comunes, que no entienden de fronteras. Como la respuesta a la emergencia climática, la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres, la adaptación al entorno digital, la apuesta por el multilateralismo y la defensa de la justicia social”, concluye el comunicado del Ejecutivo de Sánchez.

Después de su charla con Sánchez, Fernández se trasladó al Palacio de la Zarzuela para compartir un encuentro con Felipe VI.