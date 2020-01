Tanto la CESANE, como la CEM, apoyan la gestión de Herrera Ahuad para equilibrar precios de los combustibles

El titular de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste Argentino (CESANE), Faruk Jalaf, dijo que adjudicar la diferencia de precios con relación a Buenos Aires al costo del flete, “es una falacia”. Y que confían en las gestiones del Gobernador “porque lo que pedimos es una compensación por el gasoducto que nunca llega”. Asimismo, Alejandro Haene de la Confederación Económica de Misiones (CEM), elevó una nota de acompañamiento a la iniciativa que lidera Herrera Ahuad, firmada por los principales sectores económicos de la Provincia.

El primer Mandatario de Misiones, de esta manera suma adhesiones, desde todos los sectores económicos, en su pedido ante autoridades nacionales, para que se equilibre el precio de los combustibles en todo el país y, que, en la tierra colorada, no se paguen las naftas más caras de la Argentina. “Es uno de los temas que le planteó el Gobernador, al ministro de la Producción Matías Kulfas, junto a muchos otros temas como la hidrovía federal del Paraná, también cómo bajar los costos logísticos de transporte hacia el interior del país. El tema de la diferencia de precios de combustible, es una gran injusticia. No es justificado que Misiones pague un 10% más de cualquier combustible de lo que se paga en la Capital Federal, cuando el costo del flete no justifica esa diferencia”, confirmó días pasados el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

En la misma línea, la Cámara de Estaciones de Servicios del Nordeste Argentino (CESANE) que conduce el empresario de Eldorado Faruk Jalaf, explicó que: “no hay ninguna justificación para que se mantenga esta diferencia, porque los fletes no son tales. El costo de un flete oscila entre un 3% o 4% más y no un 10%. Además, es una falacia justificar el aumento por el flete porque ya en Buenos Aires existe esa diferencia. Allá, cruzas de una avenida a la otra y ya comienza el precio más caro. Eso lo esgrimí ante las autoridades y ante algunas petroleras y me respondieron que es por una cuestión política y no lo podemos mejorar”.

Jalaf contó que, tras las charlas con las petroleras, “decidimos plantearle al gobernador, que se busque algún tipo de compensación y que nos iguale el precio con Buenos Aires, porque somos nosotros los más castigados de todo el Norte porque hace más de 30 años que contribuimos con un impuesto para el gas a nivel país que se nos cobra y que nunca hemos tenido el correlativo de tener los gasoductos necesarios para poder llegar con gas a nuestra región. Nosotros planteamos federalismo, que los ciudadanos tengan igualdad de condiciones”.

Desde la Confederación Económica de Misiones, el presidente Alejandro Haene, elevó una nota de respaldo a las gestiones que encabeza Herrera Ahuad, “con la intención de acompañar al gobierno provincial en su iniciativa liderando el pedido de igualación de precios como los tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Desde la CEM presentamos una nota al Gobernador Herrera Ahuad, en apoyo al pedido que lidera por un equilibrio en el precio del combustible para la región del NEA. La misma está firmada por todos los sectores económicos de #Misiones nucleados por nuestra entidad.

El escrito lleva la firma de Gerardo Díaz Beltrán, vicepresidente de la CEM y presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa e importantes actores de la economía provincial como Román Queiróz de Amayadap (madereros); Gustavo Alvarenga de Amhbra (hoteleros) Guillermo Fachinello de Apicofom (forestales) y presidentes de las principales cámaras de comercio de Misiones y cooperativistas.

El Gobernador de la Provincia, no está sólo en esta cruzada, porque mandatarios de otras provincias del norte argentino también iniciaron gestiones para reducir la brecha de precios, aunque en el caso de Misiones, los precios son los más altos del país. Porque mientras el costo de un litro de nafta súper en la tierra colorada roza los 60 pesos, por el mismo combustible en Buenos Aires, se paga 53 pesos. Y, en el caso del sur del país, aquellas provincias están exentas de algunos impuestos y en ciudades como Neuquén, el litro de súper ronda los 45 pesos.

(Fuente: Misiones On Line)