Los bancos deben devolver los descuentos que hicieron en la primera cuota del Bono pagado por Nación

Lo hizo saber, el director de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda. Explicó que “el primer del Bono, que el Estado nacional depositó en las cuentas de jubilados y beneficiarios de planes sociales, sobre el fin de 2019, no debía ser tocado por las entidades financieras, porque el propio Decreto con el que se reglamentó el subsidio, expresa que se trata de fondos intangibles”.

El funcionario dijo que “para la segunda cuota de 5 mil pesos, la resolución que sacamos en la Dirección de Comercio decía dos cosas: que los bancos informen a los consumidores que sufrieron descuentos, el monto del descuento y que el dinero sea devuelto. Y la segunda arbitrar los medios para no descontar en la próxima cuota”. Asimismo recordó que el propio BCRA, emitió una resolución para que se respete dicho instrumento legal.

Garzón Maceda señaló que lo que hicieron los bancos con los fondos de la primera cuota “fue una barbaridad. Tengo un banco que me contestó que hubo un error y mostraron a todos los que les descontaron y a todos los que les devolvieron. Y otros dice que no pueden informar por el secreto de sumario, no saben. Y, eso, que el Decreto 73 estableció claramente, que ese subsidio no podía tener descuentos de ningún tipo. Y hay una resolución del Banco Central que dice que los bancos debían habilitar las medidas para no proceder con el descuento”.

Por otra parte, titular de Defensa del Consumidor, reveló que una de las entidades bancarias cuestionadas respondió que solamente devolverá los fondos a los consumidores que reclamen. “Le respondí yo te estoy diciendo que lo devuelvas. El consumidor que vive en el fondo del interior de Misiones, que lo único que tiene es el cajero automático, que lo único que sabe es que en vez de 5 mil recibió 2 mil. ¿Qué va reclamar en el banco más cercano? El banco está obligado a informar por qué le descontaron y qué le descontaron, ese es el problema”, cuestionó y, agregó, que no se puede ignorar esa actitud por parte de esa firma. “La gente común, la que es beneficiaria de eso, por supuesto que no va ir a quejarse, no porque no quiera la plata, no se va quejar porque no conoce su derecho”, analizó.

Además, insiste en que, a pesar de reconocer el error, el descuento no sea restituido automáticamente, sin necesidad de reclamos. “En el momento en que te das cuenta del error, te tenés que ratificar. Desde el momento en que no rectificas el error y perjudicas en el patrimonio al consumidor, encima que son los sectores más vulnerables, entonces están tomando una actitud que no puede ser permitida”, cuestionó.

Garzón Maceda también rechazó el hecho de que se descuenten cuotas de préstamos, de los fondos del Bono que paga el Estado, “Me pueden decir que tienen un débito y que descuentan cuando entra una plata de Anses, pero si esa persona tiene un préstamo de 20 cuotas mensuales, fijas y consecutivas, en el momento que le descontaste dos cuotas adelantadas, va pagar 20 cuotas, pero los intereses que le calcularon a esa persona fueron en 20 meses, no en 18 como se lo estás por hacer. Entonces le estás jodiendo en los intereses que le cobraste, eso es lo que me da bronca, porque si hay algo que ellos saben es exactamente cómo se maneja la cuestión financiera”, aseveró.

(Fuente: Radio Libertad de Posadas)(foto portada: youtube)