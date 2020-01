Comunales sanvicentinas del deporte: Partidos de 16avos. de final Liga Colonial de Fútbol

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

La Dirección de Deportes de la Municipalidad local, comunica los encuentros a disputarse este domingo 5 de enero, canchas y horarios a saber:

CANCHA POLIDEPORTIVO

08:30 HS PICADA PACIFICO vs ATLÉTICO FRACRÁN

10:30 HS CHAFARÍZ “A” vs QUILMES KM 87

14:00 HS JUVENTUD KM 37 vs HALCÓN KM 300

15:30 HS RACING KM 69 vs UNIÓN KM 28

17:00 HS EX ALUMNOS KM 65 vs EX ALUMNOS 695

CANCHA de CLUB SOL

08:30 HS SAN MIGUEL “A” vs CHAQUE CHE

10:30 HS OS PE TORTO vs PUERTO ARGENTINO

14:00 HS EL PROGRESO vs RUTA 13

15:30 HS CENTRAL KM 34 vs EL DORADITO

17:00 HS SAN CORNELIO vs REAL “B”

CANCHA EX ALUMNOS 453

08:00 HS EX ALUMNOS “A” vs CHAFARÍZ “B”

10:00 HS REAL KM 78 vs JUVENTUD “B”

11:30 HS HURACÁN KM 34 vs CLUB I.P.S

14:00 HS REAL SAN ALFONSO vs SAN ROQUE

15:30 HS MONTE ALTO vs EX ALUMNOS 056

17:00 HS EX ALUMNOS KM 74 vs TRIBAL KM 87