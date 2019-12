El HCD de San Vicente (Misiones) aprobó por unanimidad la Emergencia Económica Financiera del Municipio

Tweet it

En la jornada de este jueves 12 de diciembre y, a partir de una Sesión Extraordinaria, del Honorable Concejo Deliberante del municipio local, se sancionó la normativa de emergencia, que ha de aplicarse hasta el 31 de diciembre del año 2020.

El proyecto enviado por el DEM, fue tratado en el marco de un intenso debate, sobre tablas y terminó sancionándose con la aprobación de todos los ediles:

Esta decisión surgió a partir de que el intendente, Sergio Fabián Rodríguez, recibiera las cuentas de la comuna en «rojo» y disponibilidad «0» en las cajas, con giro de cheques en descubierto y un parque vial con presumibles adulteraciones. Por otro lado habría sido notorio el vaciamiento de elementos en oficinas, taller y sin reservas de combustible en los rodados oficiales. Según fuentes cercanas al nuevo alcalde, la deuda de la municipalidad, estaría en el orden de unos 20 millones de pesos, cifra que podría duplicarse en el inicio de 2020.

Tal cual lo había apuntado en su alocución en el acto de traspaso de autoridades, Rodríguez, no tenía ni idea sobre el estado contable, ni sobre los recursos comunales en general. Fue público el reclamo que le realizó al ex intendente Waldomiro Dos Santos sobre esta cuestión.

Como consecuencia de ello, impuso asueto administrativo para el martes 10, sin atención al público, pero laboral para los empleados. A partir de ese momento, apeló a las auditorías del caso.

Este panorama podría derivar en otras irregularidades, con el correr de los días y a medida que avancen los respectivos contralores.

En declaraciones a Radio Ce , el intendente Fabián Rodríguez afirmó que «Yo no tengo saña contra nadie, lo digo de corazón, mi discusión con Valdir ha sido política y la gente me dio la oportunidad de administrar el pueblo y listo terminó ahí. Por supuesto, las cosas que no están bien van a salir a la luz y las que estén bien, vamos a seguir apoyando, de eso se trata la política». Para concluir afirmando que está abocado a hacer lo mejor posible durante sus cuatro años de gestión, «estoy armando el mejor equipo de trabajo posible y cuando culmine mi mandato, la gente dirá si estuvo bien o mal»

-Algunos puntos a destacar del proyecto solicitado por el DEM, son:

*Declarar estado de emergencia administrativa, económica y financiera la totalidad de las Dependencia Centralizadas del Departamento ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante. Hasta el 31 de diciembre de 2020

*Facultar al Ejecutivo Municipal y al HCD a reestructurar orgánica, funcional y administrativamente todas las áreas centralizadas…

*Adherir al municipio al régimen de la Ley VII.

*Autorizase al ejecutivo a instrumentar los mecanismos necesarios para la consolidación de deudas.

*Autorizase al ejecutivo a la revisión de contratos y a renegociar cánones y contraprestaciones ya establecidas por el uso de bienes.

*Autorizase a realizar la racionalización y reorganización de aquellos cargos y/o funciones que se consideren necesarios y efectuar reordenamiento de los Recursos Humanos mediante sustitución de funciones o tareas o cargos. Cambios del régimen de horario, traslados o reasignación.

*Suspéndase durante el tiempo de vigencia de la presente todas las normas legales y/o reglamentarias que se opongan a la misma.





(Foto portada: Mariana Rodríguez)